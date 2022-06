Alberto Matano e Riccardo: dopo 15 anni d’amore, oggi sposi (Di sabato 11 giugno 2022) In una lunga intervista a firma di Walter Veltroni sul Corriere della sera, Alberto Matano per la prima volta ha parlato pubblicamente della sua storia d’amore con Riccardo, che oggi, diventerà suo marito. E’ il giorno della loro unione civile, che sarà officiata da Mara Venier. E’ il giorno del trionfo dell’amore. Il giornalista ha spiegato: “Sono quindici anni che stiamo insieme. Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara, la nostra amica del cuore che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento.” Ma non è stato facile arrivare a prendere una decisione e il conduttore de La vita in diretta racconta: “Poi, nel fine settimana, sono entrato in crisi. Ho ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 11 giugno 2022) In una lunga intervista a firma di Walter Veltroni sul Corriere della sera,per la prima volta ha parlato pubblicamente della sua storiacon, che, diventerà suo marito. E’ il giorno della loro unione civile, che sarà officiata da Mara Venier. E’ il giorno del trionfo dell’amore. Il giornalista ha spiegato: “Sono quindiciche stiamo insieme. Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara, la nostra amica del cuore checelebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo.ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento.” Ma non è stato facile arrivare a prendere una decisione e il conduttore de La vita in diretta racconta: “Poi, nel fine settimana, sono entrato in crisi. Ho ...

