Viva Canton | Trebisonda e Costantinopoli

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 giugno 2022) – Sono stanco di queste città che cambiano nome a ogni cambio di regime, come San Pietroburgo, Pietrogrado, Leningrado, Pietroburgo, Mussolinia che diventa Arborea, Littoria ribattezzata Latina. Sono stanco della moda italiana che dimentica i nomi italiani di città straniere come Pechino, chiamata sui giornali Bejing,diventata Gouang-Zhu,storpiata in Trabzon. E Nuova York (qui Nuova York vi parla Ruggero Orlando) diventata New York (ma Nuova Delhi rimasta Nuova Delhi). Per fortuna, o per caso, Parigi è sempre Parigi, Londra è sempre Londra. E Roma? Che all’estero la storpino in Rome, come Milano Milan, va bene: gli stranieri è giusto che parlino nella loro lingua. Ma sui giornali ho notato pubblicità in cui Roma è diventata Rome. Pubblicità in lingua approssimativamente italiana e su giornali italiani. Vendichiamoci! Comincio ...