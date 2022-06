Ultime Notizie – Mondiali 2022, Ecuador in Qatar: niente ripescaggio Italia (Di venerdì 10 giugno 2022) Nessun ripescaggio dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022, ora è ufficiale. La Fifa ha archiviato il procedimento nei confronti dell’Ecuador: la selezione sudamericana non verrà sanzionata per aver schierato il giocatore Byron David Castillo Segura in 8 partite di qualificazione. L’impiego del calciatore non ha violato il regolamento. Bocciato quindi il ricorso del Cile, che puntava a subentrare nel tabellone dei Mondiali 2022 e indirettamente fine delle speranze virtuali anche per l’Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Nessundell’aidi, ora è ufficiale. La Fifa ha archiviato il procedimento nei confronti dell’: la selezione sudamericana non verrà sanzionata per aver schierato il giocatore Byron David Castillo Segura in 8 partite di qualificazione. L’impiego del calciatore non ha violato il regolamento. Bocciato quindi il ricorso del Cile, che puntava a subentrare nel tabellone deie indirettamente fine delle speranze virtuali anche per l’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

