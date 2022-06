Ultime Notizie – Digitale, rivoluzione cashless in caffé e ristoranti (Di venerdì 10 giugno 2022) Nuovo balzo per i pagamenti cashless nel nostro Paese dove solo alla voce ristoranti e caffé si registra nel 2022 un incremento record del 101%. A fare il punto è un report di SumUp, la fintech specializzata in soluzioni cashless e digitali per le piccole imprese, che ha realizzato l’Osservatorio Caffè e ristoranti 2022 proprio fotografare come – nell’ambito delle politiche per la trasformazione Digitale nazionale – il trend dei pagamenti digitali in Italia sia in costante crescita. L’Osservatorio ha inteso anche offrire agli italiani, in vista dell’estate 2022, una guida al turismo enogastronomico cashless e al trend dei pagamenti non in contanti individuando i luoghi e i ristoranti in cui carte, smartwatch e smartphone sono i benvenuti in fase di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Nuovo balzo per i pagamentinel nostro Paese dove solo alla vocesi registra nel 2022 un incremento record del 101%. A fare il punto è un report di SumUp, la fintech specializzata in soluzionie digitali per le piccole imprese, che ha realizzato l’Osservatorio Caffè e2022 proprio fotografare come – nell’ambito delle politiche per la trasformazionenazionale – il trend dei pagamenti digitali in Italia sia in costante crescita. L’Osservatorio ha inteso anche offrire agli italiani, in vista dell’estate 2022, una guida al turismo enogastronomicoe al trend dei pagamenti non in contanti individuando i luoghi e iin cui carte, smartwatch e smartphone sono i benvenuti in fase di ...

