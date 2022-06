Ultime Notizie – Autonomia, veneti sul piede di guerra: “Tradimento da Stato strozzino” (Di venerdì 10 giugno 2022) Non solo il voto nelle città del nord agita le acque in casa Lega, con le tensioni nel centrodestra. Dal territorio (ex) padano c’è attesa sul tema dell’Autonomia differenziata, richiesta con i referendum dell’ottobre del 2017 in Lombardia e Veneto, ma ancora da approvare. Ieri sera, dal palco di Verona, durante il comizio elettorale con il candidato di Lega e Fdi, Federico Sboarina, Matteo Salvini ha rilanciato il tema. “Ringrazio Luca, perché se portiamo a casa l’Autonomia è grazie a lui e ci siamo quasi”, ha detto tra gli applausi, riferendosi a Luca Zaia, governatore della regione accanto a lui sul palco. “L’Autonomia fa bene al Veneto, ma fa bene anche ai cittadini della Calabria e della Puglia, vuol dire riconoscere il merito”, ha concluso, spiegando che se le regioni saranno virtuose grazie all’Autonomia, quei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) Non solo il voto nelle città del nord agita le acque in casa Lega, con le tensioni nel centrodestra. Dal territorio (ex) padano c’è attesa sul tema dell’differenziata, richiesta con i referendum dell’ottobre del 2017 in Lombardia e Veneto, ma ancora da approvare. Ieri sera, dal palco di Verona, durante il comizio elettorale con il candidato di Lega e Fdi, Federico Sboarina, Matteo Salvini ha rilanciato il tema. “Ringrazio Luca, perché se portiamo a casa l’è grazie a lui e ci siamo quasi”, ha detto tra gli applausi, riferendosi a Luca Zaia, governatore della regione accanto a lui sul palco. “L’fa bene al Veneto, ma fa bene anche ai cittadini della Calabria e della Puglia, vuol dire riconoscere il merito”, ha concluso, spiegando che se le regioni saranno virtuose grazie all’, quei ...

