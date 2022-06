“Tutti pazzi per Mary” | l’oroscopo di venerdì 10 giugno 2022

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutidi oggi,10: amore, lavoro, salute e fortuna. Fatti consigliare dagli astri e segui i consigli diper vivere al meglio la giornata. La rubrica astrologica di Maria Falcione, scrittrice beneventana con all’attivo la pubblicazione di 6 libri più numerose partecipazioni a concorsi letterari, con la passione per gli astri. Ariete (21 marzo – 19 aprile)Cari ariete, la giornata di oggi inizia non proprio benissimo per i sentimenti ma ci sarà modo di recuperare già dal pomeriggio. Sul lavoro nessuna novità. E questo vi creerà una situazione di malessere. Toro (20 aprile – 20 maggio)Cari toro, per l’amore non sono giornate bellissime queste ma cercate di non scoraggiarvi. Per quanto riguarda il lavoro siete un po’ più stressati del solito. Per ...