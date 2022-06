Pubblicità

Adnkronos : Commissione ha indagato su attacco a Capitol Hill. Portavoce #Trump: udienza un 'circo'. #Usa - tempoweb : #Trump accusato di tentato golpe, 'processo' in diretta tv. L'ira di Donald: un circo #capitolhill #statiuniti… - lifestyleblogit : Usa, udienza commissione 6 gennaio: Trump accusato di 'tentato golpe' - - infoitinterno : Usa, udienza commissione 6 gennaio: Trump accusato di 'tentato golpe' - infoitinterno : Assalto al Campidoglio: Trump accusato di tentato colpo di stato -

Yahoo Finanza

Si è aperta l'udienza sui fatti di Capitol Hill, il presidente della commissione d'inchiesta hadirettamente l'ex ...In serata i repubblicani hannoi democratici di aver estrapolato le frasi dei collaboratori di. Ma ci sarà tempo e modo di verificarlo nelle prossime occasioni, quando le testimonianze ... Usa, udienza commissione 6 gennaio: Trump accusato di "tentato golpe" L’assalto al Congresso degli Stati Uniti stato un «tentato colpo di Stato» di Donald Trump e l’effetto diretto ...In un altro, la figlia dell’ex presidente, Ivanka Trump, ha testimoniato alla commissione di avere rispetto per Barr e per la sua opinione riguardo alla falsità delle accuse sulle frodi elettorali.