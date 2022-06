Roma, Mourinho chiama Bale in Giallorosso (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, Jose Mourinho si muove direttamente per convincere Bale a venire in Italia in Giallorosso. Telefonata tra i due Jose Mourinho chiama Gareth Bale a Roma. Secondo quanto riportato dallo spagnolo National l’allenatore portoghese avrebbe contattato telefonicamente Bale per provare a convincerlo a trasferirsi in Italia. Il Gallese in questo momento è svincolato dal Real Madrid ed è alla ricerca di una squadra in vista del mondiale in Qatar a cui parteciperà con la sua nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022), Josesi muove direttamente per convincerea venire in Italia in. Telefonata tra i due JoseGareth. Secondo quanto riportato dallo spagnolo National l’allenatore portoghese avrebbe contattato telefonicamenteper provare a convincerlo a trasferirsi in Italia. Il Gallese in questo momento è svincolato dal Real Madrid ed è alla ricerca di una squadra in vista del mondiale in Qatar a cui parteciperà con la sua nazionale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

