Prezzi benzina ed energia, Letta: "Governo monitori e sia pronto a intervenire" (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – "Su nostra richiesta il Governo è già intervenuto contro la crescita del costo dell'energia e dei carburanti. Noi chiediamo al Governo di monitorare l'aumento dei Prezzi e di essere pronto a intervenire". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, da Lodi a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato. "La nostra competitività oggi ha bisogno di essere sicura che non ci si fermi per colpa di Putin, della guerra e dei Prezzi dell'energia che stanno schizzando e rischiano di mettere in ginocchio l'economia. C'è il tema della pesca, dell'autotrasporto. Ci sarà bisogno di reintervenire. Chiediamo al Governo di monitorare e intervenire quando la situazione purtroppo sarà ..."

