Presentato think tank ‘The Urban Mobility Council’, focus su sostenibilità (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ stato Presentato The Urban Mobility Council, il think tank della mobilità che ha come obiettivo quello di fare sintesi tra stakeholder istituzionali, Università e aziende impegnate ogni giorno per costruire la mobilità sostenibile del futuro. Il progetto, promosso dal Gruppo Unipol con il supporto scientifico del Politecnico di Milano, è stato Presentato oggi da Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer UnipolSai, Stefano Genovese, Responsabile Relazioni Istituzionali di Unipol Gruppo e Sergio Savaresi, Docente del Politecnico di Milano al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. Il think tank – si spiega in una nota – affronterà i percorsi delle mobilità del futuro alla ricerca di una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – E’ statoTheCouncil, ildella mobilità che ha come obiettivo quello di fare sintesi tra stakeholder istituzionali, Università e aziende impegnate ogni giorno per costruire la mobilità sostenibile del futuro. Il progetto, promosso dal Gruppo Unipol con il supporto scientifico del Politecnico di Milano, è statooggi da Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer UnipolSai, Stefano Genovese, Responsabile Relazioni Istituzionali di Unipol Gruppo e Sergio Savaresi, Docente del Politecnico di Milano al Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. Il– si spiega in una nota – affronterà i percorsi delle mobilità del futuro alla ricerca di una ...

