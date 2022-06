Maternità e matrimonio l' hanno resa raggiante

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 giugno 2022) Nasce principessa Beatrice di York, figlia dell’ormai caduto in disgrazia principe Andrea e dell’eccentrica Sarah Ferguson. Cresciuta all’ombra dei più famosi cugini William e Harry e delle loro fidanzate e poi mogli, ha trovato la felicità accanto a un imprenditore immobiliare, figlio di un conte italiano, Edoardo Mapelli Mozzi. Per la coppia nozze segrete durante il lockdown, nel castello di Windsor, dopo il rinvio per ben due volte. Ospiti, Elisabetta II e il principe Filippo. Nel settembre 2021 è diventata anche mamma di una bambina, Sienna Elizabeth in onore della nonna regina. Dalla quale ha ricevuto un abito vintage che lei ha trasformato in abito di nozze. Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi (Photo by Rasid Necati Aslim/Anadolu Agency via Getty Images) ...