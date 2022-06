Manchester United, rivoluzione totale: Cavani, Matic, Pogba e altri tre vanno via a parametro zero (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ vera e propria rivoluzione in casa Manchester United con ben sei giocatori, che nel recente passato sono stati protagonisti con la maglia dei Red Devils, che sono pronti a salutare la squadra. Si tratta, oltre ai ben noti Paul Pogba, Nemanja Matic ed Edinson Cavani, anche di Jesse Lingard, Juan Mata e Lee Grant. Tanti cambiamenti dunque per il nuovo tecnico Erik Ten Hag, che sarà chiamato a ricreare una mentalità vincente. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ vera e propriain casacon ben sei giocatori, che nel recente passato sono stati protagonisti con la maglia dei Red Devils, che sono pronti a salutare la squadra. Si tratta, oltre ai ben noti Paul, Nemanjaed Edinson, anche di Jesse Lingard, Juan Mata e Lee Grant. Tanti cambiamenti dunque per il nuovo tecnico Erik Ten Hag, che sarà chiamato a ricreare una mentalità vincente. SportFace.

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Manchester United are interested in Marco Asensio. ???? ??#MUFC ? #HalaMadrid ?? VOLE ?? ?? - DiMarzio : #Calciomercato | Il @ManUtd ha annunciato che sei giocatori lasceranno il club a scadenza di contratto - DiMarzio : #Calciomercato @Inter | Su #Bastoni non c'è solo il @SpursOfficial, anche il @ManUtd l'ha messo nel mirino - tcm24com : Manchester United, tra gli addii anche quelli di Matic e Cavani #manutd #cavani #matic - Gianfranco_juve : @MomblanOfficial #Pogba va dove si sente amato dai tifosi e protagonista nella squadra. Non certo nel PSG con Mbapp… -