(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "In due giorni arrestati a Palermo due candidati, uno di Forza Italia e uno di Fratelli d'Italia. Il centrodestra, in un certo senso, appare più unito che mai. Però eviterei di far gestire a loro gli 80 miliardi delche sono destinati al Mezzogiorno, visto che il ruolo principale sarà degli enti locali”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Carlo

Pubblicità

Newsinunclick : Gli arresti di ieri in Sicilia, in cui sono coinvolti candidati alle prossime amministrative, rappresentano un camp… - Newsinunclick : Mafia, Sibilia (M5S): “Quanto successo rappresenta un campanello d’allarme, occorre vigilare” - PoliticaNewsNow : Mafia, Sibilia (M5S): 'Quanto successo rappresenta un campanello d'allarme, occorre vigilare. Tocca ai cittadini sc… -

Il Sannio Quotidiano

Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Tg24 Carlo, sottosegretario all'Interno, in merito all'arresto di Pietro Polizzi, uno dei candidati di Forza Italia al Consiglio Comunale di Palermo alle ......La cerimonia si è svolta alla presenza del Sottosegretario al Ministero degli Interni Carlo... Lasi sconfigge applicando la legge, la legalità deve essere infatti quello strumento in ... Mafia: Sibilia, 'no fondi Pnrr a partiti con candidature opache' Roma, 10 giu. (Adnkronos) – “In due giorni arrestati a Palermo due candidati, uno di Forza Italia e uno di Fratelli d’Italia. Il centrodestra, in un certo senso, appare più unito che mai. Però evitere ...