Lascia casa di riposo per suicidarsi disteso sui binari: soccorso e salvato (Di venerdì 10 giugno 2022) Messina – Tragedia sfiorata a Messina. Aveva deciso di suicidarsi sdraiandosi sui binari a Messina. Un 67enne è stato soccorso dalla Polizia Ferroviaria di Messina. Agli agenti ha ripetuto ripetutamente di volersi togliere la vita. L'uomo si era allontanato nella stessa mattinata di oggi da una casa di riposo. (ANSA). L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

