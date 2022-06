'La nostra Angela fu rapita e adottata' Dopo 26 anni i genitori la cercano sui social (Di venerdì 10 giugno 2022) La loro bambina, scomparsa nel nulla 26 anni fa, oggi di anni ne avrebbe 29. E loro " Maria e Catello, i genitori di Angela Celentano " non hanno mai smesso di cercarla, in qualsiasi angolo del mondo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) La loro bambina, scomparsa nel nulla 26fa, oggi dine avrebbe 29. E loro " Maria e Catello, idiCelentano " non hanno mai smesso di cercarla, in qualsiasi angolo del mondo ...

