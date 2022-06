Juventus, caccia al vice-Vlahovic (Di venerdì 10 giugno 2022) In quella che si prospetta un’estate calda sotto tutti i punti di vista, i bianconeri portano avanti diverse trattative, sia con Pogba che con Di Maria. La Juventus lavora però anche al vice-Vlahovic, per avere qualcuno che possa far rifiatare il serbo e concedergli riposo tra Coppa Italia e Serie A, in vista poi degli impegni europei. Si riflette su alcune conoscenze del calcio italiano, così da “pescare” in casa e assicurarsi giocatori che già conoscono l’ambiente. vice-Vlahovic, la Juventus vuole pescare in Serie A Per il vice-Vlahovic i bianconeri vogliono affidarsi al campionato italiano, così da poter prendere un giocatore che già conosce la Serie A e che possa, in questo modo, dare subito il proprio contributo. Le piste, per adesso, sembrano ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 10 giugno 2022) In quella che si prospetta un’estate calda sotto tutti i punti di vista, i bianconeri portano avanti diverse trattative, sia con Pogba che con Di Maria. Lalavora però anche al, per avere qualcuno che possa far rifiatare il serbo e concedergli riposo tra Coppa Italia e Serie A, in vista poi degli impegni europei. Si riflette su alcune conoscenze del calcio italiano, così da “pescare” in casa e assicurarsi giocatori che già conoscono l’ambiente., lavuole pescare in Serie A Per ili bianconeri vogliono affidarsi al campionato italiano, così da poter prendere un giocatore che già conosce la Serie A e che possa, in questo modo, dare subito il proprio contributo. Le piste, per adesso, sembrano ...

