In New Amsterdam 4 Max dovrà vedersela con gli hacker (e non solo): anticipazioni 10 e 17 giugno (Di venerdì 10 giugno 2022) New Amsterdam 4 torna in onda venerdì prossimo, il 17 giugno, con tre nuovi episodi e con Max pronto ad occuparsi di un attacco hacker destinato a mettere in ginocchio il suo ospedale. Le cose per lui si complicano non solo nella vita personale ma anche in quella lavorativa ma, prima di capire cosa succederà venerdì prossimo, la seri tornerà in onda oggi con gli episodi 4, 5 e 6 dal titolo Un segno duraturo, Falsi ricordi e Un intervento pazzesco. Negli episodi di New Amsterdam 4 in onda oggi, 10 giugno, su Canale5, Max ed Helen intendono impiegare le ultime cinque settimane prima della partenza per lasciare un segno duraturo del loro operato al New Amsterdam e mentre la dottoressa si scontra contro la pessima gestione degli screening mammografici, il suo amato Max ...

