Grande Fratello Vip | La trattativa è saltata all'ultimo minuto: Mediaset in allarme (Di venerdì 10 giugno 2022) Brutte notizie dietro le quinte della nuova edizione del Grande Fratello Vip: salta anche la trattativa con l'iconico concorrente Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)Subito dopo la fine dell'estate prenderà il via una nuova edizione del noto reality di casa Mediaset. Ancora una volta sarà Alfonso Signorini a vestire i panni del padrone di casa per tutta la durata del format. Anche per questo motivo, il giornalista è a lavoro sulle scelte per il cast: un compito che si sta rivelando però particolarmente complicato a causa di alcuni clamorosi colpi di scena. Alcuni concorrenti hanno infatti rispedito al mittente l'offerta e tra questi sembrerebbe esserci anche un volto amatissimo dal pubblico. Nel dettaglio si tratta di Federico Fashion Style finito clamorosamente fuori dalla lista dei concorrenti della ...

