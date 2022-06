Forte Terremoto nella notte, allerta alta: scossa avvertita anche in altri Paesi (Di venerdì 10 giugno 2022) Una nuova scossa di Terremoto ha messo in stato di agitazione e apprensione milioni di cittadini che si sono svegliati di soprassalto nel cuore della notte. Andiamo a vedere i dettagli del sisma e le zone interessate. La terra è tornata a tremare nel Mediterraneo, dove diverse nazioni hanno avvertito la scossa che è arrivata di notte. Un evento che ha destato preoccupazione e paura tra i cittadini che si sono riversati in strada per mettersi in salvo. Si tratta dell’ennesima scossa negli ultimi giorni che sta agitando i Paesi europei confinanti con il mare. fonte foto: AdobeStockÈ innegabile che il Terremoto sia considerato uno degli eventi più temuti al mondo. Alcune volte è stato davvero devastante, provocando morti e feriti, oltre ... Leggi su chenews (Di venerdì 10 giugno 2022) Una nuovadiha messo in stato di agitazione e apprensione milioni di cittadini che si sono svegliati di soprassalto nel cuore della. Andiamo a vedere i dettagli del sisma e le zone interessate. La terra è tornata a tremare nel Mediterraneo, dove diverse nazioni hanno avvertito lache è arrivata di. Un evento che ha destato preoccupazione e paura tra i cittadini che si sono riversati in strada per mettersi in salvo. Si tratta dell’ennesimanegli ultimi giorni che sta agitando ieuropei confinanti con il mare. fonte foto: AdobeStockÈ innegabile che ilsia considerato uno degli eventi più temuti al mondo. Alcune volte è stato davvero devastante, provocando morti e feriti, oltre ...

