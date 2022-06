F1 | Perez | “Vincere a Monaco speciale A Baku fondamentale non commettere errori”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 giugno 2022) “è stata una grande festa, anche nel mio Paese, in Messico. Per me è stato. In questo mondo però le cose cambiano velocemente, in pochi giorni si passa dalle stelle alle stalle. Per questo, asaràil feeling e non. Bisogna stare lontani dai guai“. Queste sono le parole di Sergio, espressosi di recente in conferenza stampa pre-Gran Premio dell’Azerbaijan 2022. Il pilota messicano, dopo il successo a Montecarlo, proverà a confermarsi anche sul circuito di; impresa certamente non facile per il rappresentante della Red Bull, il quale però può contare su un’ottima vettura e soprattutto sul suo evidente e brillante talento sportivo. SportFace.