Elicottero studiato per il trasporto vip - Cronaca - quotidiano.net

Pubblicità

L'può essere dotato di un gancio in grado di sollevare carichi esterni fino a 1 400 kg e di un gancio addizionale per carichi fino a 500 kg.È l'immagine di unda assalto che sorvola un gruppo di case in Siria , come spiega una ... c'è una nota che riguarda Alexander Vladimirovich Dvornikov: "Hail triplo degli altri, è ...PADOVA - Corrado Levorin, 33 anni, era un pilota esperto. Dalla mattina di ieri, 9 giugno, l'elicottero che pilotava con a bordo altre sei persone non si trova più. È ...PADOVA - Corrado Levorin, 33 anni, era un pilota esperto. Dalla mattina di ieri, 9 giugno, l'elicottero che pilotava con a bordo altre sei persone non si trova più. È ...