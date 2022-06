Detenzione di stupefacenti, arrestato napoletano residente nel Sannio (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata odierna, il Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli su appello proposto dalla Procura della Repubblica di Benevento, confermata anche dalla Corte di Cassazione a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso promosso dall’interessato, nei confronti di un trentaseienne di origini napoletane, residente del Sannio, arrestato dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento in data 3 settembre 2021 per coltivazione e Detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ma rimesso in libertà dal GIP al termine dell’udienza di convalida. L’arresto in flagranza era avvenuto a seguito di una perquisizione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata odierna, il Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli su appello proposto dalla Procura della Repubblica di Benevento, confermata anche dalla Corte di Cassazione a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso promosso dall’interessato, nei confronti di un trentaseienne di origini napoletane,deldai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Benevento in data 3 settembre 2021 per coltivazione edi sostanza stupefacente del tipo marijuana, ma rimesso in libertà dal GIP al termine dell’udienza di convalida. L’arresto in flagranza era avvenuto a seguito di una perquisizione ...

