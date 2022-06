Dazn aumenti alle stelle: scoppia la polemica (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono arrivate le nuove proposte di Dazn. I prezzi, però, non hanno per nulla convinto. A tal proposito, è scoppiata una grande polemica. La proposta sportiva di questa stagione è stata archiviata, è tempo di guardare al futuro e Dazn lo ha fatto con i suoi nuovi piani. Un aumento che ha spiazzato la maggior parte dei clienti. Gli stessi che, poi, hanno innescato una polemica nei confronti della piattaforma streaming. AdobeStockDazn è dall’anno scorso è diventato il punto di riferimento per gli sportivi italiani. Tanti i contenuti sulla piattaforme garantiti ai clienti per 19,99 euro al mese. La prossima stagione, però, le cose saranno decisamente diverse con dei prezzi che hanno portato polemiche sul web molto calde. Già durante la stagione, la piattaforma streaming ... Leggi su chenews (Di venerdì 10 giugno 2022) Sono arrivate le nuove proposte di. I prezzi, però, non hanno per nulla convinto. A tal proposito, èta una grande. La proposta sportiva di questa stagione è stata archiviata, è tempo di guardare al futuro elo ha fatto con i suoi nuovi piani. Un aumento che ha spiazzato la maggior parte dei clienti. Gli stessi che, poi, hanno innescato unanei confronti della piattaforma streaming. AdobeStockè dall’anno scorso è diventato il punto di riferimento per gli sportivi italiani. Tanti i contenuti sulla piattaforme garantiti ai clienti per 19,99 euro al mese. La prossima stagione, però, le cose saranno decisamente diverse con dei prezzi che hanno portato polemiche sul web molto calde. Già durante la stagione, la piattaforma streaming ...

MaxRicciardi : Aumenti #DAZN, che disdetta, gli ho ma dato ?? - PierluigiSci : @emads33 @DAZN_IT @SkySport Secondo me in Spagna così come in Germania (dove costa 14,99) c’è molto meno “pezzotto… - MastroRadu : RT @fcimini: Buongiorno stocazzo… la lega calcio difende gli aumenti decisi da DAZN… dice che sono in linea con l’Europa… “ce lo chiede l’E… - marco_labia : Ciaone #DAZN richiesta di aumento arrivata disdetta appena effettuata. @dazn vergogna oltre che abbiamo sopportato… - Torakiki74 : Leggo di gente incazzatissima per gli 'aumenti' di #DAZN. Se andate su TIM avrete a 19.90 al mese per 12 mesi: a)… -