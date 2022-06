Dalle incertezze all’esplosione: Inter, la parabola di Dumfries | VIDEO (Di venerdì 10 giugno 2022) Denzel Dumfries, laterale destro olandese dell'Inter, era partito male in stagione poi si è ripreso alla grande con la squadra di Simone Inzaghi. Ora può finire al Chelsea come contropartita per il ritorno di Romelu Lukaku. Ecco il VIDEO sull'ex... Leggi su pianetamilan (Di venerdì 10 giugno 2022) Denzel, laterale destro olandese dell', era partito male in stagione poi si è ripreso alla grande con la squadra di Simone Inzaghi. Ora può finire al Chelsea come contropartita per il ritorno di Romelu Lukaku. Ecco ilsull'ex...

Pubblicità

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Dalle incertezze all'esplosione: @Inter, la parabola di @DenzelJMD2 | #VIDEO - #Calciomercato #Inter #Dumfries #transfers… - PianetaMilan : Dalle incertezze all'esplosione: @Inter, la parabola di @DenzelJMD2 | #VIDEO - #Calciomercato #Inter #Dumfries… - alfonso_unial : Aumentiamo l'attenzione in rete in particolare nel periodo pre elettorale. Escono dalle fogne, dove hanno albergato… - rafbarberio : I NUMERI “La guerra sta compromettendo i risultati del made in Italy” La manifattura italiana è riuscita a raggiung… - IaiaCurly : 'Con il dono della fortezza lo Spirito Santo libera il terreno del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle incer… -