Covid | in Lombardia effettuati 24 830 tamponi | 3 132 positivi | a Bergamo 203

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il Ministero della Salute e Regionerendono noto il bollettino odierno sui datiper la giornata di venerdì 10 giugno. Stabili i ricoverati nelle terapie intensive a quota 20, continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-16). A fronte di 24.830, sono 3.132 i nuovi(12,6%). I DATI – i: 24.830, totale complessivo: 38.010.687 – i nuovi casi: 3.132 – in terapia intensiva: 20 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 458 (-16) – i decessi, totale complessivo: 40.647 (+11) I CASI PER PROVINCIA Milano: 1.095 di cui 504 a Milano città;: 203; Brescia: 351; Como: 196; Cremona: 92; Lecco: 105; Lodi: 69; Mantova: 110; Monza e Brianza: 297; Pavia: 172; Sondrio: ...

... in testa la Lombardia con 3.132, poi il Lazio con 2.795. Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti in terapia intensiva. Il maggior numero di casi si ha in Lombardia (3.132), a seguire Lazio (2.795) e Sicilia (2.084). In Lombardia il bollettino di oggi riporta 3.132 nuovi positivi e 11 decessi. In Italia accertati 21.554 nuovi positivi e 63 vittime. Sono 172 i nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Pavia.