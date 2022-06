Casa in fiamme nella notte nel teramano, muore per le esalazione 81enne (Di venerdì 10 giugno 2022) Teramo - Una donna di 81 anni è morta la scorsa notte a causa delle esalazioni di un rogo che si è sviluppato in Casa in una frazione vicino al Santuario di San Gabriele, dove sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Teramo. Il marito 86enne della donna e la figlia sono stati ricoverati presso l'ospedale di Teramo per intossicazione, ma non destano preoccupazione. Da accertare ancora le cause dell'incendio nell'abitazione. Le fiamme, secondo quanto riportano i Vigili del Fuoco, si sarebbero propagate dal tinello della Casa. L'incendio ha interessato un appartamento posto nel primo piano di un fabbricato in cui al piano terra è collocato un locale di ristorazione. Una volta all'interno dell'alloggio i vigili del fuoco hanno individuato il corpo dell'anziana riverso sul pavimento del corridoio. La donna è stata ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 10 giugno 2022) Teramo - Una donna di 81 anni è morta la scorsaa causa delle esalazioni di un rogo che si è sviluppato inin una frazione vicino al Santuario di San Gabriele, dove sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Teramo. Il marito 86enne della donna e la figlia sono stati ricoverati presso l'ospedale di Teramo per intossicazione, ma non destano preoccupazione. Da accertare ancora le cause dell'incendio nell'abitazione. Le, secondo quanto riportano i Vigili del Fuoco, si sarebbero propagate dal tinello della. L'incendio ha interessato un appartamento posto nel primo piano di un fabbricato in cui al piano terra è collocato un locale di ristorazione. Una volta all'interno dell'alloggio i vigili del fuoco hanno individuato il corpo dell'anziana riverso sul pavimento del corridoio. La donna è stata ...

