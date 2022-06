Captain America: Chris Evans parla della possibilità di un suo ritorno in versione Steve Rogers (Di venerdì 10 giugno 2022) Chris Evans ha parlato della possibilità di interpretare di nuovo in futuro l'iconico ruolo di Captain America, spiegando perché l'ipotesi è improbabile. Chris Evans ha detto addio al ruolo di Captain America nel finale di Avengers: Endgame e ha ora parlato della possibilità di un suo ritorno durante la promozione del film animato Lightyear. La star, prossimamente sugli schermi anche con The Gray Man, è infatti consapevole dell'interesse degli spettatori per quanto riguarda una sua possibile apparizione nel MCU. I fan della Marvel non hanno infatti potuto vedere Steve Rogers mentre ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022)hatodi interpretare di nuovo in futuro l'iconico ruolo di, spiegando perché l'ipotesi è improbabile.ha detto addio al ruolo dinel finale di Avengers: Endgame e ha oratodi un suodurante la promozione del film animato Lightyear. La star, prossimamente sugli schermi anche con The Gray Man, è infatti consapevole dell'interesse degli spettatori per quanto riguarda una sua possibile apparizione nel MCU. I fanMarvel non hanno infatti potuto vederementre ...

