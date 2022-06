Caos Liverpool-Real Madrid, un rapporto del governo francese: “Gravi errori organizzativi” (Di venerdì 10 giugno 2022) Gravi errori organizzativi allo Stade de France in occasione della finale di Uefa Champions League 2021/2022 del 28 maggio scorso. Questo quanto emerge, secondo quanto riportato da Daily Mail e Le Parisien, da un rapporto di inchiesta commissionato dal Primo Ministro francese Elisabeth Borne. In particolare, si sottolinea come la risposta della polizia ai disordini abbia causato un “grave danno all’immagine della Francia“. Si tratta di un documento di 30 pagine in cui, il delegato interministeriale per le Olimpiadi e grandi eventi Michel Cadot, si rammarica delle critiche ricevute dall’esterno sulla capacità della Francia di “ospitare con successo i grandi eventi sportivi di cui saremo presto responsabili“. FATTORI SCATENTANTI Il rapporto inoltre evidenzia come fattori scatenanti ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022)allo Stade de France in occasione della finale di Uefa Champions League 2021/2022 del 28 maggio scorso. Questo quanto emerge, secondo quanto riportato da Daily Mail e Le Parisien, da undi inchiesta commissionato dal Primo MinistroElisabeth Borne. In particolare, si sottolinea come la risposta della polizia ai disordini abbia causato un “grave danno all’immagine della Francia“. Si tratta di un documento di 30 pagine in cui, il delegato interministeriale per le Olimpiadi e grandi eventi Michel Cadot, si rammarica delle critiche ricevute dall’esterno sulla capacità della Francia di “ospitare con successo i grandi eventi sportivi di cui saremo presto responsabili“. FATTORI SCATENTANTI Ilinoltre evidenzia come fattori scatenanti ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Caos Liverpool-Real Madrid, un rapporto del governo francese: `Gravi errori organizzativi` #CORONAVIRUS @istsupsan… - sportface2016 : #ChampionsLeagueFinal, un rapporto del governo francese torna sul caos #LiverpoolRealMadrid: 'Gravi errori organizz… - Guido17595958 : @pasquale_caos Meh dipende partono dalla terza fascia come noi. Prendono il girone Real-Liverpool ed escono uguale… - RaiNews : Il Prefetto di Parigi ha parlato oggi in Senato per riferire sul caos agli ingressi dello Stade de France prima del… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Champions ed EL, UEFA nel caos sul fronte “sicurezza”: Continua a fare discutere il caos che s… -