Berlusconi scrive agli elettori genovesi | «Non sprecate una grande occasione»

(Di venerdì 10 giugno 2022) (ITALPRESS) – “Vi chiedo domenica di non sprecare una: quella di continuare l’esperienza del buon governo di Marco Bucci e del centro-destra. Un modello civico di guida della città che ha suscitatoammirazione e grandi apprezzamenti”. È l’appello che Silvioha rivolto in una lettera aperta aiin vista delle amministrative del 12 giugno. “Genova –il fondatore di Forza Italia – è una bellissima città, capoluogo di una delle regioni più belle d’Italia, ma è prima di tutto una città di imprese, di commerci, di lavoro. Per questo mi è sempre stata particolarmente cara”.pone l’accento su “opere indispensabili come la Gronda e il Terzo Valico, voluti dal centro-destra e rallentati quando non osteggiati dalla ...

