Alle sue nozze, Britney Spears si bacia con Madonna (Come agli MTVA VMA del 2003) (Di venerdì 10 giugno 2022) Alle nozze di Britney Spears e Sam Asghari, il 9 giugno 2022, oltre a qualcuno che ha cercato di fare irruzione (il suo primo ex marito, Jason Alexander), hanno partecipato tanti ospiti, tra cui anche Madonna.Il fatto ha suscitato molto clamore, non solo per l’iconica presenza di due regine del pop, ma anche perché le due si sono sambiate un bacio. Come si può vedere dAlle foto circolate sui social. Vi raccomandiamo... Madonna, il cantante 50 cent commenta le sue foto: "Ha 63 anni, ditele di rilassarsi" Questo episodio ci riporta inevitabilmente indietro al 2003, quando agli MTV Video Music Awards Lady Ciccone, da sempre amante della provocazione, dopo ... Leggi su diredonna (Di venerdì 10 giugno 2022)die Sam Asghari, il 9 giugno 2022, oltre a qualcuno che ha cercato di fare irruzione (il suo primo ex marito, Jason Alexander), hanno partecipato tanti ospiti, tra cui anche.Il fatto ha suscitato molto clamore, non solo per l’iconica presenza di due regine del pop, ma anche perché le due si sono sambiate un bacio.si può vedere dfoto circolate sui social. Vi raccomandiamo..., il cantante 50 cent commenta le sue foto: "Ha 63 anni, ditele di rilassarsi" Questo episodio ci riporta inevitabilmente indietro al, quandoMTV Video Music Awards Lady Ciccone, da sempre amante della provocazione, dopo ...

