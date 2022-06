Adriano Galliani: “Ero Brad Pitt, mi chiamava chiunque. Poi ho lasciato il Milan e ho capito tante cose. Ora sono tornato a essere bello” (Di venerdì 10 giugno 2022) Se non vinci diventi brutto: magari non ti tirano le pietre, ma di sicuro non ti chiamano più. E’ la sintesi del pensiero di Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan per 31 anni e oggi del Monza, fresco di promozione in Serie A. Un pensiero che ha spiegato bene in un’intervista rilasciata al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni: “Quando il 13 aprile del 2017 finisce la mia avventura al Milan ho capito tante cose: il mio telefonino si è trasformato nello specchio di un mondo. Adriano Galliani fino a quel momento era bello, alto, con gli occhi azzurri, tipo Brad Pitt, quando è uscito dal Milan è diventato Calimero: la frequenza delle chiamate si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Se non vinci diventi brutto: magari non ti tirano le pietre, ma di sicuro non ti chiamano più. E’ la sintesi del pensiero di, amministratore delegato delper 31 anni e oggi del Monza, fresco di promozione in Serie A. Un pensiero che ha spiegato bene in un’intervista rilasciata al direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni: “Quando il 13 aprile del 2017 finisce la mia avventura alho: il mio telefonino si è trasformato nello specchio di un mondo.fino a quel momento era, alto, con gli occhi azzurri, tipo, quando è uscito dalè diventato Calimero: la frequenza delle chiamate si ...

sportli26181512 : Monza, Galliani: 'Vogliamo stabilmente stare nella parte sinistra della classifica': Adriano Galliani, intervistato… - sportli26181512 : Rivoluzione Monza, parla Galliani: 'Obiettivo Pessina? Gli voglio bene, vi dico che...': Nel corso di un'intervista… - ACMilanInside_ : Adriano Galliani ha parlato così ai microfoni del Corriere dello Sport ????? ???? #acm #milaninside #galliani… - infoitsport : SERIE A - Monza, Adriano Galliani: 'Passai dall'essere Brad Pitt a Calimero in un attimo' - Avenger68445884 : RT @juvinsight: Per affrontare al meglio la prima stagione in #SerieA il #Monza vuole fare le cose in grande: Adriano #Galliani ha chiesto… -