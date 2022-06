Addio al nubilato a sorpresa per Federica Pellegrini (Di venerdì 10 giugno 2022) Un Addio al nubiliato inaspettato per Federica Pellegrini, che è stata “rapita” in piena notte dalle compagne di squadra. Direzione Fromentera per il gruppo di festaiole, per qualche giorno di divertimento sfrenato tra spiaggia e locali notturni. La Divina, che a fine agosto sposerà Matteo Giunta, avverte i follower: “Se vedete cose strane nei prossimi giorni, mi hanno hackerato il profilo”. “Sono arrivate all’1:45” scrive Federica sui social postando le prime immagini del suo Addio al nubilato. Le amiche l’hanno svegliata all’improvviso e “trascinata” con loro verso l’avventura. Su Instagram documentano le loro scorribande, con la futura sposa sempre vestita di bianco e con il velo in testa e le sue compagne di squadra con i costumi abbinati come vuole l’usanza. Un tuffo in piscina ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 10 giugno 2022) Unal nubiliato inaspettato per, che è stata “rapita” in piena notte dalle compagne di squadra. Direzione Fromentera per il gruppo di festaiole, per qualche giorno di divertimento sfrenato tra spiaggia e locali notturni. La Divina, che a fine agosto sposerà Matteo Giunta, avverte i follower: “Se vedete cose strane nei prossimi giorni, mi hanno hackerato il profilo”. “Sono arrivate all’1:45” scrivesui social postando le prime immagini del suoal. Le amiche l’hanno svegliata all’improvviso e “trascinata” con loro verso l’avventura. Su Instagram documentano le loro scorribande, con la futura sposa sempre vestita di bianco e con il velo in testa e le sue compagne di squadra con i costumi abbinati come vuole l’usanza. Un tuffo in piscina ...

