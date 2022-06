Veretout in uscita: piace anche al Lione. La richiesta della Roma (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma - Tra i giocatori segnalati in partenza dalla Roma c'è Jordan Veretout che sta raccogliendo richieste dalla Francia. Dopo il Marsiglia, fermo ancora all'offerta di otto milioni ritenuta bassa da ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 giugno 2022)- Tra i giocatori segnalati in partenza dallac'è Jordanche sta raccogliendo richieste dalla Francia. Dopo il Marsiglia, fermo ancora all'offerta di otto milioni ritenuta bassa da ...

Pubblicità

ilRomanistaweb : ?? #Guedes risponde a Ringhio e apre sul futuro: 'Non so se resto' Il portoghese del Valencia parlerà con #Gattuso.… - ZonaBianconeri : RT @Lorenzo__Latino: Ultime #calciomercatoseriea La #Salernitana pensa a #Petagna se parte #Djuric . Non solo #Juventus e #Lazio : anche… - Lorenzo__Latino : Ultime #calciomercatoseriea La #Salernitana pensa a #Petagna se parte #Djuric . Non solo #Juventus e #Lazio : anc… - siamo_la_Roma : ???? #Veretout in uscita: probabile rientro in #Francia ?? Ma c'è anche la #Fiorentina su di lui ?? La #Roma è decisa a… - corgiallorosso : #Veretout in uscita: possibile ritorno alla Fiorentina -