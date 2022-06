“Ubriaco di te” | il singolo di Dargen D’Amico

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 9 giugno 2022)annuncia l’uscita di “di te”, il suo nuovogià disponibile in presave. Quando esce “di te”? Attualmente impegnato al tavolo della giuria della nuova edizione di “X Factor” e in tour con i suoi live in tutta Italia,torna con un brano che dà il benvenuto all’estate e invita nuovamente il pubblico a scatenarsi in pista. In “di te”, il poliedrico rapper racconta il lato più leggero dell’amore: quella ubriacatura sentimentale che rende la vita più spensierata, divertente e imprevedibile. Un pezzo ritmato, funky, caratterizzato da un groove perfetto per ballare in spiaggia fino a tarda notte. Il nuovosbarcherà su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 15 giugno ...