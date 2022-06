Salario minimo, Tridico (Inps): «A salari bassi, con il contributivo, corrispondono pensioni basse» (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Italia, dopo la direttiva Ue, non avrà nessun obbligo di salario minimo. In attesa di capire quale sarà l'orientamento politico del futuro, c'è la possibilità di alcune sfumature della questione. Secondo il presidente dell'Inps e professore di Economia a Roma 3 Pasquale Tridico ad esempio c'è da tenere conto del fatto che a stipendi poveri oggi, potrebbero corrispondere pensioni povere domani. Ne ha parlato in un'intervista a Repubblica del 9 giugno 2022. Il legame tra salario minimo e pensioni Fissare un salario minimo avrebbe l'obiettivo di tutelare il giusto riconoscimento alle prestazioni lavorative e conseguentemente alla dignità della vita. La questione, al ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Italia, dopo la direttiva Ue, non avrà nessun obbligo di. In attesa di capire quale sarà l'orientamento politico del futuro, c'è la possibilità di alcune sfumature della questione. Secondo il presidente dell'e professore di Economia a Roma 3 Pasqualead esempio c'è da tenere conto del fatto che a stipendi poveri oggi, potrebbero corrisponderepovere domani. Ne ha parlato in un'intervista a Repubblica del 9 giugno 2022. Il legame traFissare unavrebbe l'obiettivo di tutelare il giusto riconoscimento alle prestazioni lavorative e conseguentemente alla dignità della vita. La questione, al ...

