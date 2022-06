Riforma Trattati Ue, ok del Parlamento alle conclusioni della Conferenza: ecco le novità che dovranno essere approvate dal Consiglio (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Unione europea punta dritto verso la revisione dei Trattati. L’ultima istituzione a dare il via libera è il Parlamento europeo che ha approvato le conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa e chiede che alla prossima riunione del Consiglio Ue, prevista a giugno, inizi l’analisi del dossier. I punti più importanti sul tavolo dei 27 Stati membri sono proprio quelli che hanno fatto emergere i limiti dell’Unione in situazioni d’emergenza come la guerra in Ucraina e, soprattutto, la pandemia. Ossia l’espansione dei poteri dell’Unione in materia di salute, energia, difesa e politiche sociali ed economiche e, soprattutto, il decisivo tema dell’unanimità in sede di Consiglio. IL VOTO – La risoluzione è stata approvata dalla Plenaria di Strasburgo con 355 voti a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Unione europea punta dritto verso la revisione dei. L’ultima istituzione a dare il via libera è ileuropeo che ha approvato lesul futuro dell’Europa e chiede che alla prossima riunione delUe, prevista a giugno, inizi l’analisi del dossier. I punti più importanti sul tavolo dei 27 Stati membri sono proprio quelli che hanno fatto emergere i limiti dell’Unione in situazioni d’emergenza come la guerra in Ucraina e, soprattutto, la pandemia. Ossia l’espansione dei poteri dell’Unione in materia di salute, energia, difesa e politiche sociali ed economiche e, soprattutto, il decisivo tema dell’unanimità in sede di. IL VOTO – La risoluzione è stata approvata dalla Plenaria di Strasburgo con 355 voti a ...

