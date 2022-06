'Pochettino in bilico: il Psg pensa a Galtier' (Di giovedì 9 giugno 2022) PARIGI - Il futuro di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint - Germain rimane in bilico ed è ancora tutto da decifrare. Come spiega bene L'Equipe, il tecnico argentino non è sicuro del ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 giugno 2022) PARIGI - Il futuro di Mauriciosulla panchina del Paris Saint - Germain rimane ined è ancora tutto da decifrare. Come spiega bene L'Equipe, il tecnico argentino non è sicuro del ...

'Pochettino in bilico: il Psg pensa a Galtier' PARIGI - Il futuro di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint - Germain rimane in bilico ed è ancora tutto da decifrare. Come spiega bene L'Equipe, il tecnico argentino non è sicuro del posto, nonostante la sua avventura ... Il Paris Saint - Germain ha un problema con le cessioni ... anche se non rientra nelle rotazioni d'attacco di Pochettino; Leandro Paredes, un altro esubero ... Kehrer sono tutti nel giro della propria Nazionale, e la loro convocazione potrebbe essere in bilico ...