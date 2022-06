Più prodotti contraffatti ma meno contenuti pirata: le scelte dei giovani europei (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Più della metà (52%) degli europei intervistati di età compresa tra i 15 e i 24 anni ha detto di aver acquistato almeno un prodotto contraffatto online nell'ultimo anno, intenzionalmente o accidentalmente, e un terzo (33%) ha riferito di aver effettuato l'accesso a contenuti digitali da fonti illegali. Tra quelli che hanno agito intenzionalmente, il 37% ha acquistato un prodotto contraffatto e il 2% ha utilizzato, riprodotto, scaricato o fruito in streaming di contenuti da fonti illegali. Con quasi 4 giovani europei su 10 (il 37%) che hanno acquistato intenzionalmente uno o più prodotti contraffatti, l'indagine ha messo anche in evidenza l'aumento rispetto ai risultati precedenti (14% nel 2019). Questa cifra varia notevolmente da un paese ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - Più della metà (52%) degliintervistati di età compresa tra i 15 e i 24 anni ha detto di aver acquistato alun prodotto contraffatto online nell'ultimo anno, intenzionalmente o accidentalmente, e un terzo (33%) ha riferito di aver effettuato l'accesso adigitali da fonti illegali. Tra quelli che hanno agito intenzionalmente, il 37% ha acquistato un prodotto contraffatto e il 2% ha utilizzato, riprodotto, scaricato o fruito in streaming dida fonti illegali. Con quasi 4su 10 (il 37%) che hanno acquistato intenzionalmente uno o più, l'indagine ha messo anche in evidenza l'aumento rispetto ai risultati precedenti (14% nel 2019). Questa cifra varia notevolmente da un paese ...

