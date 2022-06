Pensioni 2023, opzione donna: quali speranze per la proroga? (Di giovedì 9 giugno 2022) Il dubbio su quanto capiterà dal 1 gennaio 2023 è lecito, al momento gli incontri tra Governo e sindacati sono sospesi e poco o nulla, se si escludono ipotesi ed idee, si sa di concreto circa le intenzioni dell’esecutivo per il prossimo anno. Se si considera che ogni misura attuale, quota 102, opzione donna e ape sociale andranno a decadere al 31/12/2022 è normale che i lavoratori e le lavoratrici siano in fermento e temano possa tornare a pieno regime la Riforma Fornero. A gran voce le donne iscritte al Comitato opzione donna social, fondato da Orietta Armiliato, chiedono che l’opzione donna venga resa strutturale, le misure di anno in anno, generano sempre ansia e non permettono progettualità futura. Purtroppo il contesto attuale non è dei più rosei ed i ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 9 giugno 2022) Il dubbio su quanto capiterà dal 1 gennaioè lecito, al momento gli incontri tra Governo e sindacati sono sospesi e poco o nulla, se si escludono ipotesi ed idee, si sa di concreto circa le intenzioni dell’esecutivo per il prossimo anno. Se si considera che ogni misura attuale, quota 102,e ape sociale andranno a decadere al 31/12/2022 è normale che i lavoratori e le lavoratrici siano in fermento e temano possa tornare a pieno regime la Riforma Fornero. A gran voce le donne iscritte al Comitatosocial, fondato da Orietta Armiliato, chiedono che l’venga resa strutturale, le misure di anno in anno, generano sempre ansia e non permettono progettualità futura. Purtroppo il contesto attuale non è dei più rosei ed i ...

