Minacciava di avvelenare l’acqua e i prodotti dei supermercati | arrestato

Un uomo che Minacciava di avvelenare l'acqua e i prodotti alimentari nei supermercati è stato arrestato su ordine della procura di Roma. Secondo l'accusa il cittadino italiano di 47 anni residente nella provincia di Trieste inviava email anonime attraverso provider esteri alle aziende chiedendo il pagamento in criptovaluta di grandi somme di denaro. Altrimenti avrebbe avrebbe contaminato con cianuro e solfato di tallio (un topicida) i prodotti. L'indiziato avrebbe pubblicato anche video dimostrativi sulle modalità di avvelenamento. L'uomo ha operato dall'agosto 2021 al maggio 2022. Scriveva attraverso sistemi di anonimizzazione per non farsi rintracciare. La minaccia prevedeva anche la successiva divulgazione, attraverso gli organi di stampa, dell'avvenuto ...

