Milan Botman, il difensore si allontana: il Newcastle continua a spingere (Di giovedì 9 giugno 2022) Il difensore del Lille, Steve Botman, si allontana sempre di più dal Milan: sul classe 2000 sta spingendo forte il Newcastle Steve Botman si allontana dal Milan. Il difensore del Lille da tempo nel mirino dei rossoneri, potrebbe andare in Premier League. Il motivo? Il Newcastle sta continuando a spingere per strapparlo al Milan e nei prossimi giorni potrebbe accelerare per aggiudicarsi il classe 2000. Ora i rossoneri valutano le alternative, tra cui Bremer su cui c'è anche la concorrenza dell'Inter. Lo scrive Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

