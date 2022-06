Marco Mengoni, all’Olimpico di Roma ospiti Madame e Gazzelle (Di giovedì 9 giugno 2022) Madame e Gazzelle saranno ospiti del live di Marco Mengoni allo Stadio Olimpico di Roma Conto alla rovescia per i primi live negli stadi di Marco Mengoni #MarcoNegliStadi con l’annuncio a sorpresa di due special guest: Gazzelle e Madame sul palco dello Stadio Olimpico di Roma il 22 giugno. I due artisti, protagonisti dei due feat presenti nell’ultimo album del cantautore Materia (Terra), saranno allo stadio Romano con il cantautore per festeggiare questo suo primo tour negli stadi e le fortunate collaborazioni affiancandolo, rispettivamente, su Il meno possibile e Mi fiderò. Arriva da Villa Manin, dove sono in corso le prove del live, l’annuncio di questi due ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 9 giugno 2022)sarannodel live diallo Stadio Olimpico diConto alla rovescia per i primi live negli stadi diNegliStadi con l’annuncio a sorpresa di due special guest:sul palco dello Stadio Olimpico diil 22 giugno. I due artisti, protagonisti dei due feat presenti nell’ultimo album del cantautore Materia (Terra), saranno allo stadiono con il cantautore per festeggiare questo suo primo tour negli stadi e le fortunate collaborazioni affiancandolo, rispettivamente, su Il meno possibile e Mi fiderò. Arriva da Villa Manin, dove sono in corso le prove del live, l’annuncio di questi due ...

