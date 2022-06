Marco Cucolo si è ritirato da L’Isola dei Famosi (Di giovedì 9 giugno 2022) Marco Cucolo lascia l’Honduras Ore intense le ultime in Honduras. Poco fa infatti è arrivato un comunicato che ha spiazzato il web: . Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Questa mattina è giunta notizia che sia il fidanzato di Lory Del Santo che L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 9 giugno 2022)lascia l’Honduras Ore intense le ultime in Honduras. Poco fa infatti è arrivato un comunicato che ha spiazzato il web: . Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Questa mattina è giunta notizia che sia il fidanzato di Lory Del Santo che L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'#Isola - sissiari : RT @IsolaDeiFamosi: Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'#Isola - Mariolino_22 : RT @IsolaDeiFamosi: Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'#Isola - fanpage : Marco Cucolo lascia L’#IsoladeiFamosi per problemi di salute - Francy_25 : RT @IsolaDeiFamosi: Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'#Isola -