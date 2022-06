Lutto a Beautiful: è morto il figlio di Jack Wagner che è stato il fratellastro di Ridge (Di giovedì 9 giugno 2022) Una tragedia ha colpito il cast di Beautiful, è morto il figlio di Jack Wagner, l’attore che per anni ha interpretato Nick Marone, fratellastro di Ridge Forrester. Harrison Wagner aveva solo 27 anni ed è stato trovato morto in un parcheggio a Los Angeles. Sono ancora ignote le cause della sua morte mentre il dolore per la sua scomparsa ha coinvolto tutto il cast della nota soap opera di Canale 5. Da People a E! News la notizia della morte del figlio più piccolo dell’attore di Beautiful. Harrison era il figlio minore, nato dalla storia d’amore tra Jack e Kristina Wagner, anche lei attrice, nota soprattutto grazie a General Hospital. Le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022) Una tragedia ha colpito il cast di, èildi, l’attore che per anni ha interpretato Nick Marone,diForrester. Harrisonaveva solo 27 anni ed ètrovatoin un parcheggio a Los Angeles. Sono ancora ignote le cause della sua morte mentre il dolore per la sua scomparsa ha coinvolto tutto il cast della nota soap opera di Canale 5. Da People a E! News la notizia della morte delpiù piccolo dell’attore di. Harrison era ilminore, nato dalla storia d’amore trae Kristina, anche lei attrice, nota soprattutto grazie a General Hospital. Le ...

