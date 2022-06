Love story in Comune: sindaco e vice saranno presto genitori (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Galeotto fu il Comune. Lei, Marianna Di Robbio, 40 anni, è il sindaco di Pietravairano, piccolo Comune in provincia di Caserta, e presto sarà mamma. Ad annunciare il lieto evento su Facebook è il futuro papà, il 25enne Aldo Zarone. Il caso vuole che oltre ad esserne il compagno, Zarone condivida con la partner anche l’esperienza amministrativa al Comune, di cui è vicesindaco. Una Love story nata con la complicità della politica, dunque, e che è finita sui social e sui siti d’informazione con i due che mostrano l’ecografia del nascituro. “A te, a noi, alla mamma che sarai! Ti sceglierei altre milioni di volte“, la dedica di Zarone alla futura mamma. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Galeotto fu il. Lei, Marianna Di Robbio, 40 anni, è ildi Pietravairano, piccoloin provincia di Caserta, esarà mamma. Ad annunciare il lieto evento su Facebook è il futuro papà, il 25enne Aldo Zarone. Il caso vuole che oltre ad esserne il compagno, Zarone condivida con la partner anche l’esperienza amministrativa al, di cui è. Unanata con la complicità della politica, dunque, e che è finita sui social e sui siti d’informazione con i due che mostrano l’ecografia del nascituro. “A te, a noi, alla mamma che sarai! Ti sceglierei altre milioni di volte“, la dedica di Zarone alla futura mamma. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

15margon : RT @ritapvss: bernardo e cancelo, a love story ?? - DestinazioneRim : RT @kornfeind: Top story: @DestinazioneRim: 'The shore is safer, but I love to buffet the sea.” (La riva è più sicura, ma a me piace combat… - SSCMick : #DAZN Mi sa che ls mia love story con Dazn finisce qui... A questo punto, possiamo solo sperare in Jeff Bezos... - Hugolopes2015 : RT @ritapvss: bernardo e cancelo, a love story ?? - claraabaiao : RT @ritapvss: bernardo e cancelo, a love story ?? -