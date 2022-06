(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ un napoletano di 58 anni, residente ai Quartieri Spagnoli, già noto alle forze dell’ordine e con alle spalle numerosi reati, il responsabile di uno sversamento di rifiuti avvenuto ieri sera in pieno, tra via Toledo e via San Giacomo. Per l’uomo è scattata la. A incastrarlo un video che lo ritraeva mentre, utilizzando a mò di carriola un bidone di proprietà Asia destinato alla raccolta differenziata, trasportava mattonelle, pietre e altri materiali derivanti da opere di demolizione, e li sversava davanti alla sede storica del Banco di. Il video è stato recapitato al comando di via De Giaxa della Polizia Locale che, grazie alle immagini, ha individuato il responsabile. Gli agenti si sono recati nella sua abitazione e dopo averlo ...

Advertising

anteprima24.it

... per evitare che la mattina i cittadini si sveglino vedendo rifiutivicino ai ... materassi, plastiche varie, oggetti misti, lastre di vetro, infissi, specchi,da demolizione in ......scattate dopo la segnalazione di un cittadino che ha denunciato la presenza di rifiuti... alcuni materassi, rifiuti provenienti da attività di ristorazione e bar,di origine edilizia,... Inerti abbandonati in centro Napoli, multa e denuncia per 58enne Via Toledo, abbandono di rifiuti inerti, la Polizia Locale denuncia il responsabile. Questo il provvedimento preso nei confronti del responsabile ...Ieri sera un cittadino ha realizzato un video di un uomo che, utilizzando come carriola un bidone di proprietà ASIA destinato alla raccolta differenziata, trasportava mattonelle, pietre e altri materi ...