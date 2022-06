Gattuso è il nuovo tecnico del Valencia (Di giovedì 9 giugno 2022) Questione di giorni, ora è arrivata l’ufficialità. Gennaro . Per l’ex allenatore di Milan e Napoli si tratta del ritorno in panchina dopo l’anno sabbatico e il caso Fiorentina. Per Gattuso si tratta di un’importante chance per rilanciare la sua carriera da allenatore, fin qui altalenante. : quali sono le cifre del contratto? L’incontro a Singapore con il presidente Peter Lim di qualche giorno fa è stato decisivo. Ora Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dei Blanquinegres. Dove inizia una nuova storia se ne chiude un’altra. Termina infatti l’avventura di José Bordalás, nonostante quest’ultimo avesse ancora un anno a disposizione sul contratto. Il tecnico calabrese ha firmato un biennale a tre milioni per stagione. Nel contratto sono previsti anche dei bonus per un eventuale piazzamento in Champions, Europa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 9 giugno 2022) Questione di giorni, ora è arrivata l’ufficialità. Gennaro . Per l’ex allenatore di Milan e Napoli si tratta del ritorno in panchina dopo l’anno sabbatico e il caso Fiorentina. Persi tratta di un’importante chance per rilanciare la sua carriera da allenatore, fin qui altalenante. : quali sono le cifre del contratto? L’incontro a Singapore con il presidente Peter Lim di qualche giorno fa è stato decisivo. Ora Gennaroè ilallenatore dei Blanquinegres. Dove inizia una nuova storia se ne chiude un’altra. Termina infatti l’avventura di José Bordalás, nonostante quest’ultimo avesse ancora un anno a disposizione sul contratto. Ilcalabrese ha firmato un biennale a tre milioni per stagione. Nel contratto sono previsti anche dei bonus per un eventuale piazzamento in Champions, Europa ...

Advertising

DiMarzio : #Liga | Dopo la 'Buona Nit', arriva l'annuncio ufficiale: #Gattuso è il nuovo allenatore del @valenciacf - DiMarzio : .@valenciacf, #Gattuso nuovo allenatore: adesso è ufficiale - Moro64476241 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? #Gattuso riparte dalla Spagna: è il nuovo allenatore del Valencia ?????? - VCFLatino : RT @STnews365: Gattuso ufficialmente nuovo tecnico del Valencia. Rino Gattuso pronto a far volare in alto i pipistrelli: ci si aspetta un m… - STnews365 : Gattuso ufficialmente nuovo tecnico del Valencia. Rino Gattuso pronto a far volare in alto i pipistrelli: ci si asp… -