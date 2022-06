Fabrizio Corona Si Sposa: Ecco Chi è la Fortunata! (Di giovedì 9 giugno 2022) Fabrizio Corona ha deciso di Sposare la fidanzata Sara Barbieri. Lo farà in autunno, con una cerimonia riservatissima per pochi intimi. In attesa di scoprire se sarà realmente così, Corona si è sbilanciato sul futuro. Tra i progetti anche un altro figlio e il sogno di lasciare l’Italia per volare Oltreoceano. Ma Ecco quello che dichiarato il nostro Fabrizio! Fabrizio Corona e Sara Barbieri si Sposano! Fabrizio Corona si Sposa. Lo ha annunciato proprio lui in una intervista rilasciata al settimanale Chi. La fortunata è la 22enne Sara Barbieri, con la quale Corona è fidanzato da qualche tempo. Li dividono ben 26 anni di età, ma la differenza di età non sembra essere un ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 9 giugno 2022)ha deciso dire la fidanzata Sara Barbieri. Lo farà in autunno, con una cerimonia riservatissima per pochi intimi. In attesa di scoprire se sarà realmente così,si è sbilanciato sul futuro. Tra i progetti anche un altro figlio e il sogno di lasciare l’Italia per volare Oltreoceano. Maquello che dichiarato il nostroe Sara Barbieri sino!si. Lo ha annunciato proprio lui in una intervista rilasciata al settimanale Chi. La fortunata è la 22enne Sara Barbieri, con la qualeè fidanzato da qualche tempo. Li dividono ben 26 anni di età, ma la differenza di età non sembra essere un ...

