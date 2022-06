De Siervo: «Offerta DAZN in linea con gli altri OTT in Europa» (Di giovedì 9 giugno 2022) Le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, dopo l’annuncio delle nuove tariffe di DAZN L’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha commentato le nuove tariffe presentate da DAZN per la prossima stagione. Le sue dichiarazioni. «Oggi DAZN ha annunciato la propria Offerta commerciale, mirata a valorizzare al meglio il prodotto Serie A che si conferma il contenuto ideale per lo sviluppo di qualsiasi piattaforma. I due diversi piani di abbonamento presentati da DAZN consentono all’utente di scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze, in linea con quanto già avviene negli altri paesi europei e nel solco di quanto fatto dagli altri grandi OTT E’ appena ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De, dopo l’annuncio delle nuove tariffe diL’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De, ha commentato le nuove tariffe presentate daper la prossima stagione. Le sue dichiarazioni. «Oggiha annunciato la propriacommerciale, mirata a valorizzare al meglio il prodotto Serie A che si conferma il contenuto ideale per lo sviluppo di qualsiasi piattaforma. I due diversi piani di abbonamento presentati daconsentono all’utente di scegliere la formula più adatta alle proprie esigenze, incon quanto già avviene neglipaesi europei e nel solco di quanto fatto dagligrandi OTT E’ appena ...

