Dazn aumenta i prezzi | rivolta social Insorgono i tifosi | esposto urgente all' Antitrust

(Di giovedì 9 giugno 2022) Non è più consentita la condivisione del profilocon amici e parenti non conviventi. La piattaforma streaming, che ha i diritti in esclusiva della serie A, ritocca le tariffe al rialzo e annuncia la rivoluzione cambiando l'impostazione sulla visione da più dispositivi. A partire dal 2 agosto chi sottoscriverà un abbonamento alla piattaforma dovrà pagare 29,99 euro al mese per un profilo standard (con la fruizione da un solo dispositivo) e 39,99 euro per un profilo 'plus', ovvero quello che permette di fruire dell'abbonamento da due dispositivi contemporaneamente da luoghi differenti. Nell'offerta base infatti lo si potrà fare ma solo dalla stessa rete domestica, dunque dalla stessa linea wi-fi. Per mantenere la possibilità di visione contemporanea su più schermi (il limite di dispositivi registrati sale da 2 a 6) servirà dunque pagare il doppio. Gli abbonati ...

tempoweb : #Dazn aumenta i prezzi, rivolta social. Insorge l’Unione Nazionale #Consumatori: esposto urgente all'Antitrust… - AndreaPunzoDice : Fatemi capire. Il calcio ha i conti in rosso. Le società non rinnovano i contratti ai loro top player. I giocatori… - strapuntino00 : Alla fine dazn aumenta di 50euro annui - ZoltanCrisan : #DAZN un paese dove aumenta tutto TRANNE GLI STIPENDI. Poi l'inflazione è solo al 7%, quella reale sarà almeno al 15% - ContigliozziLor : @NicolaRaiano Soprattutto considerando che Sky costava meno e dava un prodotto chiaramente superiore. Semplicemente… -

Fino a quelli più smaccatamente ironici: "Non si sorprendano se i tifosi preferiscono guardare la partita in streaming con la telecronaca in aramaico antico"; "ha appena fatto la miglior ......99 euro, sarà possibile guardare i match solo con connessione alla stessa rete internet, per cui non sarà possibile guardarli da due abitazioni diverse, e sarà possibile usarefuori casa, tranne ...A pesare come un macigno contro Dazn sono questa volta le accuse che le si stanno rivolgendo in merito all’aumento degli abbonamenti annuali. Ebbene sì, a nessuno è piaciuto l’aumento di 10 euro per l ...Dazn ha infatti proseguito sulla strada emersa nel corso della ... Un caso diventato anche politico. “Aumenti scandalosi, presenteremo un’interrogazione parlamentare”, ha commentato Daniele Belotti, ...